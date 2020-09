Il Nola 1925 continua la sua strada verso la nuova stagione di Serie D. Altri 6 innesti in rosa che vestiranno la maglia bianconera nel campionato 20-21. Alla corte dei nolani arrivano gli attaccanti Giuseppe La Monica e Nevio Carrafiello (entrambi in gol nell’ultimo allenamento congiunto), i centrocampisti Francesco Massaro, Elia Guadagni, Alessandro Argentato e il difensore Mattia Pesce. La Monica, classe 2001, proviene dal settore giovanile della Juve Stabia e, con la sua prestanza fisica, ha già fatto vedere ottime doti di finalizzatore. Carrafiello, classe 1999, è una seconda punta ed esterno d’attacco molto agile e veloce, è cresciuto nella Salernitana e ha giocato in passato con Rieti, Portici, Nocerina e Agropoli. In arrivo dall’esperienza col San Tommaso invece Francesco Massaro e Mattia Pesce: il primo è un centrocampistaclasse 2001, il secondo è un difensore 1999 con già diverse esperienze all’attivo, tra cui Vado, Latina, Bari U19 e Sambenedettese U19. A puntellare il reparto di centrocampo altri due giovani con vocazioni offensive: Elia Guadagni e Alessandro Argentato. Si tratta di due giovani prospetti di cui si parla molto bene. Entrambi classe 2002, il primo viene dall’esperienza con il Salernum Baronissi mentre il secondo è frutto del vivaio della Cavese. Il Nola ha disputato nelle scorse settimane 3 test sul campo confrontandosi in allenamenti congiunti con Acerrana (vittoria per 2-1), Lions Mons Militum (vittoria per 1-0) e Baiano (vittoria per 4-0). Nella giornata del 9 settembre, al “Mazzella” di Ischia, i nolani saranno protagonisti di un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio. Un altro test per prepararsi al meglio in vista dell’inizio del campionato.