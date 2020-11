Ancora un furto a metà in via Nazionale ad Avella. Dieci giorni fa l’obiettivo fu la stazione di servizio Pit Stop, questa volta i ladri hanno puntato il Km 58. Erano circa del 4 del mattino quando è stata forzata la porta di ingresso del locale: anche in questa occasione i malviventi sono riusciti a portare via un quantitativo di gratta e vinci perchè sono stati scoraggiati dall’impianto di allarme e dall’arrivo immediato sul posto della vigilanza Secur Bull. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Baiano.