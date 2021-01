NOLA – La scuola Tommaso Vitale non riapre. Quattro docenti positivi nelle ultime ore (comunicate via mail dal dirigente scolastico) hanno fatto decidere al primo cittadino di Nola Gaetano Minieri di sospendere le attività in presenza nei giorni 25 e 26 gennaio e posticipare l’apertura dell’istituto scolastico per mercoledì 27 gennaio salvo ulteriori provvedimenti.