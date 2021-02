Cicciano, “Ogni giorno”: primo romanzo per Altieri, il parrucchiere-scrittore

CICCIANO (Nello Lauro) – Uno scrigno, un manoscritto, un amore senza tempo. Ingredienti classici per il libro “Ogni giorno, uno sguardo al passato” (Booksprint Edizioni), dove un giovane agente finanziario si mette in testa di trovare i protagonisti di una storia nata e interrotta tra due ragazzi in un quaderno trovato tra gli scogli. Solo due iniziali e una frase “ti aspetterò tutte le mattine nel posto in cui ci siamo incontrati per la prima volta” gli elementi utili all’indagine che si concluderà, tra alti e bassi, in un modo inaspettato. E’ il debutto assoluto alla scrittura per Alessandro Altieri, 35enne di Cicciano, professione parrucchiere. Un’idea quella di questo racconto breve nato nei giorni della pandemia: “Il negozio era chiuso per il lockdown – dice Alessandro Altieri – e oltre a fare qualcosa per la casa mi sono isolato per poter scrivere. Avevo letto di un bando per scrittori e ho deciso di provarci: le parole uscivano da sole, erano un fiume in piena e alla fine è nato il mio primo piccolo romanzo”. “Amo da sempre la lettura: mi piacciono le biografie, Coelho, Woody Allen, Bukowsky (in particolare Storie di ordinaria follia”) e fin da bambino ho sognato di poter scrivere qualcosa: quello che pensavo, quello che immaginavo, ma ho sempre rinviato per qualche motivo. Poi in poco tempo è arrivata l’ispirazione ed ecco che tutto si è realizzato” – continua Altieri. Ci sarà un nuovo racconto o bisogna spettare un nuovo lockdown? “Chissà, è un’esperienza strana, nuova, vediamo che succede…”.