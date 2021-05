Quindici, caccia di frodo ai cinghiali: sequestrati lacci in acciaio nel bosco

I carabinieri della stazione Forestale di Marzano di Nola, nell’ambito di attività di repressione della caccia di frodo, hanno proceduto al sequestro di due lacci in acciaio, impiegati per la cattura di cinghiali, rinvenuti legati ad un albero all’interno di un bosco del comune di Quindici. Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti. Sono in corso indagini tese per identificare i responsabili.