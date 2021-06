Irpinia, polizia stradale Avellino salva cane sull’autostrada A16

Vagava impaurito nel traffico, lungo le corsie dell’autostrada A16, tra Benevento ed Avellino Est: è così che i poliziotti della sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, durante un servizio di vigilanza della tratta, hanno notato il povero animale che, esausto anche per le elevatissime temperature del momento, camminava lungo la corsia di sorpasso, in prossimità peraltro di una galleria. Immediatamente gli agenti hanno rallentato il traffico e sono riusciti a salvare l’animale stremato, che stava per entrare nella galleria, portandolo poi in una piazzola di sosta, dove è stato adeguatamente rifocillato. Intanto, sono immediatamente scattati gli accertamenti del caso che hanno permesso di individuare la proprietaria, nel frattempo alla disperata ricerca del povero animale, fuggito nella mattinata, che le è stato quindi prontamente riaffidato.