Atripalda, maltrattamenti in famiglia: arrestato 40enne con penna pistola

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Atripalda hanno arrestato un 40enne per maltrattamenti in famiglia. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, vincendo con forza l’imbarazzo, racconta le violenze e le minacce subite da parte del convivente. Gli elementi raccolti dal personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno tracciato a carico dell’indagato un quadro indiziario che ha consentito l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata contestualmente alla notifica del provvedimento, i Carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato una penna-pistola, completa di 3 proiettili calibro 7,65. Per il 40enne, deferito quindi anche per il reato di detenzione abusiva di arma clandestina, si sono aperte le porte della casa circondariale di Bellizzi Irpino.