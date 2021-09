A Marigliano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per possesso e/o produzione di documenti falsi Ivan Negri, 24enne di Castello di Cisterna. L’uomo – nell’ufficio postale di via Roma – ha tentato di aprire un conto corrente con una carta di identità falsa ma poi si è accorto che stava per essere scoperto. Ha deciso di uscire dall’istituto ma all’esterno c’erano i militari che lo hanno bloccato e perquisito. Nelle tasche il documento di identità falso che è stato sequestrato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.