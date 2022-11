Champions League, sorteggio benevolo per le squadre italiane

Definito il quadro degli ottavi di finale della Champions League. dopo il sorteggio svoltosi a Nyon spiccano Liverpool-Real Madrid, remake dell’ultima finale, e Psg-Bayern Moanco.Sulla carta sorteggio benevolo per le squadre italiane: al Napoli tocca l’Eintracht di Francoforte (prima partita in Germania), all’Inter il Porto (prima gara a San Siro) e al Milan (gara di andata in casa) il Tottenham guidato da Antonio Conte. Partite di andata 14-15 e 21-22 febbraio 2023, di ritorno 7-8 e 14-15 marzo 2023. Questi gli accoppiamenti:

Lipsia (Ger) – Manchester City (Ing)

Brugge (Bel) – Benfica (Por)

Liverpool (Ing) – Real Madrid (Spa)

Milan (Ita) – Tottenham (Ing)

Eintracht Francoforte (Ger) – Napoli (Ita)

Borussia Dortmund (Ger) – Chelsea (Ing)

Inter (Ita) – Porto (Por)

Paris SG (Fra) – Bayern Monaco (Ger)