Grave incidente stradale sulla strada statale 7 bis, in provincia di Avellino, nel quale sono state coinvolte quattro persone a bordo di due auto. L’incidente si è verificato nella serata di ieri nel territorio del comune di Montemiletto nei pressi di un incrocio.

L’impatto tra le due auto è stato violentissimo. Una donna di 37 anni, che era alla guida della sua auto, è rimasta incastrata tra le lamiere così come le altre tre persone che viaggiavano sulla seconda auto sono state liberate dai vigili del fuoco irpini e dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118 sono state trasferite in ospedale ad Avellino e ad Ariano Irpino. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Ai caschi rossi sono occorse due ore di lavoro per mettere in sicurezza la carreggiata.