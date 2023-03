Corsa in “rosa” per dire no alla violenza sulle donne

Una corsa tutta in “rosa” per dire “no alla violenza sulle donne”. Otto chilometri di corsa nel più grande polmone verde di Napoli, uno straordinario e unico percorso di gara immerso in autentici capolavori d’arte e botanici che vengono conservati nel grande Bosco di Capodimonte.

L’associazione “Pink Road”, guidata dal presidente Maria Frascadore, organizza anche quest’anno “La forza delle donne”, gara podistica femminile di beneficenza non competitiva, domenica 5 marzo con partenza alle 9 all’interno del bosco napoletano. Come sempre l’evento è dedicato al tema della violenza sulle donne e il ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto al centro antiviolenza “Noi voci di donne” di Casagiove.

“La manifestazione prevede due la corsa non competitiva di 8 chilometri e la passeggiata di 2 chilometri riservata a tutti, anche ai bambini – dice Maria Frascadore, presidente del sodalizio – e quest’anno la Fidal ci ha concesso il patrocinio e sarà presente con il vice presidente regionale della Campania Amalia Di Martino”.

“E’ possibile iscriversi fino a prima della gara e si stima che saranno circa 450 le iscritte alla gara alle quali si aggiungeranno tutte le famiglie che prenderanno parte invece alla passeggiata di due chilometri. “Sarà ovviamente anche un momento di grande aggregazione sociale – afferma Maria Frascadore – perché lo sport ha anche questa funzione”. Sarà sicuramente una grande giornata di sport e anche di cultura considerando che domenica 5 marzo si rinnova l’appuntamento con “domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali”.