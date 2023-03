La situazione delle italiane in Champions ed Europa League

Le scommesse sportive online sono proiettate sulla Serie A ma soprattutto sulle squadre italiane impegnate in Champions ed Europa League, che quest’anno rappresentano una buona percentuale, stiamo parlando di Inter, Milan e Napoli per la Coppa dalle Grandi Orecchie, oltre a Juventus e Roma per il torneo un tempo conosciuto come Coppa Uefa. Lo stato di forma delle squadre è fondamentale per comprendere quanto riusciranno a sopravvivere nei tabelloni. A parte il Napoli e l’Inter che stanno dimostrando costanza e miglioramento dei risultati, gli altri club stanno vivendo diversi problemi che potrebbero compromettere i buoni risultati nelle competizioni europee.

Ecco una breve analisi sulla situazione dei club italiani nei tornei europei più prestigiosi.

Il Napoli è in splendida forma

Non esiste record che tenga per il Napoli di Spalletti, se in Champions League ha sfondato il tetto delle 20 reti nelle prime 5 gare, diventando la prima squadra italiana in assoluto a riuscire in questa impresa statistica, anche in campionato presenta numeri da capogiro con un reparto offensivo da oltre 50 gol e la migliore difesa del campionato. De Laurentis ha dichiarato a gran voce che il Napoli può vincere la Champions League e ormai non c’è più da meravigliarsi.

Il Diavolo si sta spegnendo

I Diavoli vanno male in campionato ma in Champions hanno dimostrato abbondantemente di saper lottare con tutte le forze a disposizione, riuscendo a strappare gli ottavi in un Girone H infernale, fra Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagabria. Tuttavia, il Milan è attualmente la squadra italiana più in difficoltà e dovrà riscattarsi al più presto per tornare a sognare.

L’Inter dichiara guerra al Napoli

In Serie A i Nerazzurri rappresentano l’unica alternativa plausibile al dominio Partenopeo, e lo hanno dimostrando anche vincendo lo scontro diretto a inizio 2023, ma in Champions è tutto un altro discorso. Attualmente, l’esercito di Inzaghi sta facendo molto bene e pare abbia risolto i problemi in difesa che hanno afflitto il Biscione a inizio stagione, sicuramente, i milanesi rimangono fra le italiane favorite per arrivare in alto nel tabellone di Champions League.

La Roma pronta a compiere un altro “Mouracolo”

Lo Special One è sempre pronto a ripartire e se l’hanno scorso è riuscito nell’impresa di riportare un trofeo internazionale in Italia, dopo essere stato l’ultimo nel 2010 a regalare la Champions League a una squadra italiana, quest’anno la Lupa è pronta a compiere un altro “Mouracolo” vincendo l’Europa League, così anche il suo pupillo, il Campione del Mondo Dybala, che vuole vincere un altro trofeo in stagione.

La Juventus delle sorprese

I Bianconeri stanno vivendo una stagione travagliata fra guai societari e punti di penalizzazione, l’Europa League potrebbe diventare non solo una piacevole distrazione ma anche un ottimo motivo per entrare nei record del torneo, vincendo per la quarta volta questa coppa. In generale, l’unica costante della Juve 2023 è che rimane sempre attenta e pronta a ripartire.