Fiume Sarno, via a lavori Gori per reflui a Boscotrecase

Via ai lavori per depurare i reflui di circa trecento cittadini di Boscotrecase presso l’impianto di Foce Sarno. Ad annunciarlo è Gori, società che si occupa della gestione del servizio idrico nella città vesuviana, impegnata negli interventi per il potenziamento del servizio fognario e depurativo e il disinquinamento del fiume Sarno.Le opere, annuncia Gori, contribuiranno ”al superamento di alcune criticità igienico-sanitarie e al disinquinamento del fiume”. Anche questo intervento, infatti, fa parte del programma Energie per il Sarno, frutto della sinergia con Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Questa mattina il sopralluogo sull’area di cantiere allestita in via Annunziatella.

L’intervento prevede la posa di una doppia condotta per complessivi 260 metri, con la realizzazione di venti nuovi allacci. Saranno realizzati, inoltre, 46 nuovi allacci in corso Umberto, sette in Via Marani con l’estensione fognaria di ulteriori centi metri con sette nuovi allacci in via Lepanto, mentre sono stati ultimati l lavori in via Rivo Carotenuto e via Iossa. ”Dal 2016, in sinergia con Gori – spiega il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto – stiamo lavorando per il completamento della rete fognaria. Siamo già intervenuti in via Carlo Alberto, tra le strade principali del paese, ma anche in altre zone della città, comprese quelle periferiche, mentre oggi ci stiamo occupando del centro storico. Inoltre, grazie ad un finanziamento di 2,5 milionidi euro a breve cominceranno i lavori in via Ugo Foscolo, Settembrini e Fruscio, con un intervento di cui beneficeranno anche i comuni limitrofi, attraverso cui risolveremo il problema degli allagamenti in via Sepolcri, a Torre Annunziata”.