Nola, vita da legionario: il pluridecorato Pagliaro si racconta

NOLA (Ads) – Raccontare la propria esperienza di vita e spiegare cosa realmente è la Legione straniera. È di questo che Danilo Pagliaro parla nel suo libro “Vita da legionario. Un italiano nella Legione straniera” giunto alla terza edizione. Sarà il pluridecorato l’autore-protagonista ad illustrare in prima persona quest’esperienza durante la presentazione organizzata dall’associazione artistica Amira ed in programma il 4 luglio alle 19,30 in via San Felice a Nola. Pagliaro vanta 30 anni nella Legione straniera, che gli consente di avere la doppia cittadinanza italiana e francese: di origini venete, dopo la maturità classica e alcune esperienze occasionali di lavoro, nel 1992 va in Francia e due anni dopo decide di arruolarsi nello storico corpo militare d’élite dell’esercito francese. Un periodo intenso di svariate attività per le quali ha ricevuto molte medaglie come riconoscimento del suo lavoro. È uno specialista nelle trasmissioni, nell’armamento e nella meccanica delle armi, ed istruttore nel combattimento anfibio e nelle tecniche non convenzionali; attualmente Brigadier chef, in una posizione di servizio in riserva, insegna la subacquea nel mondo militare ed in quello civile ed ha ritrovato tempo per altri interessi, tra cui gli studi e la scrittura. Nel 2016 ha scritto un primo libro “Mai avere paura” e nel 2018 “La scelta” sempre con l’intento di far conoscere la Legione nella sua semplice verità e realtà quotidiana portando la propria testimonianza diretta.