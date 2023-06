Si ribalta trattore nel Sannio, 66enne muore schiacciato

E’ stato trovato senza vita nel suo terreno, travolto dal trattore che stava guidando, un uomo di 66 anni di Circello, in provincia di Benevento. Il corpo è stato rinvenuto dai soccorritori nella tarda serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era al lavoro in un terreno agricolo, quando il mezzo si sarebbe ribaltato finendogli addosso. Sono stati i familiari a scoprire quanto accaduto e a lanciare l’allarme, dopo aver cercato il congiunto per ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale che ne hanno constatato il decesso.