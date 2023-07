2,2 milioni di giocatori online in Italia

L’Italia è seconda solo al Regno Unito quando si parla di gaming online. Nel corso degli anni, questo passatempo è diventato davvero popolare! Al gioco di squadra, a quello singolo e dalle avventure al gioco d’azzardo , tutti gli stili ed i tipi di gioco stanno vivendo un momento prolifico e pieno di novità entusiasmanti.

Questo successo nel mercato è anche parzialmente collegato all’avvento degli eSports, che stanno diventando sempre più popolari ogni giorno che passa. Gli eSports sono ormai seguiti da molti e stanno essendo regolarizzati in quanto esistono già tornei, campioni, premi e un robusto numero di seguaci.

Lo Studio

Insomma, l’Italia sta sbancando nell’ambito del gioco online. Questo lo dice uno studio del Politecnico di Milano. Questo studio dice che sono ben 2,2 milioni gli italiani che hanno giocato, almeno una volta nel 2017, a dei giochi online. Questo numbero è del 22% maggiore rispetto all’anno precedente e continua a crescere ogni anno. Il numero di giocatori affascinati dal gioco online infatti aumenta di mese in mese, grazie alla facilità e all’accessibilità di questo mondo tutto da scoprire.

Se anche voi siete appassionati di gioco e volete capire meglio come funziona, ecco a voi una guida ai casinò che supportano SPID ! Grazie a questo tipo di guide, è facile imparare e capire il mondo del gioco online, e come fare per affidarsi alle piattaforme di gioco più affidabili e facili da usare. Questo genere di piattaforme ha molti vantaggi, come degli ottimi bonus di gioco, ma anche una vasta gamma di giochi tutti diversi, molte guide, recensioni, liste ed articoli utili.

I Fattori dello Sviluppo

Come dicevamo, sono moltissimi i fattori da tenere in considerazione quando si parla di gioco online. Basta solo pensare a quanti tipi di giochi diversi esistono, dai giochi competitivi, a quelli di collaborazione, solitari, e d’avventura, solo per nominarne alcuni. Il pubblico che segue questo ambito è anche molto variegato, in quanto possiamo trovare persone tra i 18 ed i 30 anni, ma anche molte persone dai 31 ai 45 anni.

Come non appassionarsi del gioco online? Noi umani amiamo l’intrattenimento, e la competizione. Il formato online ci permette di entrare a far parte di questo mondo semplicemente da casa, senza dover rinunciare a nessun comfort. Oltre a questo, il funzionamento di molti giochi è davvero semplice ed accessibile per molti. In un momento di crisi economica come il nostro, sono molti gli ambiti nei quali investire , e senza dubbio l’ambito del gioco online è uno di questi. Il gioco online infatti è un ambito ancora in via di sviluppo, dove i modi per appassionarsi e addirittura guadagnarci, sono molti, e tutti da scoprire.

Un altro particolare da tenere in considerazione è l’avvento del cloud gaming, che ha permesso a molti di cominciare a giocare a molti più giochi senza dover per forza comprare consoles o il gioco fisico, ma semplicemente entrando a far parte di una piattaforma di gioco che sta ormai conquistando il mondo intero.