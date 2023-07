Roccarainola, esplosione in fabbrica: identificata vittima

Si chiamava Raffaele Miele, classe 1972, l’operaio vittima dell’esplosione verificatasi nel laboratorio della fabbrica di fuochi di Roccarainola. Le procedure per il riconoscimento sono terminate da poco. Lo scoppio ha devastato l’area e il casotto -laboratorio dove c’era Miele si è sbriciolato.

Le foto dall’alto danno l’idea di uno scenario apocalittico: alberi carbonizzati, la sagoma della struttura che non c’è più, un piccolo cratere nel punto dove verosimilmente c’è stata l’esplosione. La Fireworks, l’azienda di fuochi pirotecnici interessata dall’incidente, è organizzata su più strutture: un corpo centrale con gli uffici e poi tante piccole strutture disseminate lungo la collina dove materialmente si lavorano i fuochi d’artificio. Una separazione necessaria per evitare che l’esplosione di una danneggi a catena tutte le altre.

“E’ stata un’esplosione fortissima, avvertita in un raggio ampio: in tanti si sono riversati in strada uscendo dalle case terrorizzati. E purtroppo c’è una vittima da piangere”. Il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo, racconta i frangenti che sono seguiti all’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio Fireworks e l’amarezza una volta appreso del ritrovamento del cadavere dell’operaio dato per disperso. “Per fortuna, come impone la legge – spiega Russo – la fabbrica si trova in collina, in una zona lontana e isolata dal centro abitato. Ciò nonostante lo spavento è stato enorme, anche alla luce del precedente di tanti anni fa che riguardò la stessa fabbrica”. Il sindaco Russo si è recato sul posto dove è atteso l’arrivo del magistrato incaricato delle indagini. Con lui carabinieri, vigili del fuoco, medici e infermieri. “Ad esplodere – spiega – è stato uno dei due casotti di cui si compone la fabbrica, una delle due rimaste sul nostro territorio dove c’è una antica tradizione in fatto di fuochi pirotecnici e dove fino a poco tempo fa le fabbriche presenti erano tre. I proprietari della Fireworks sono della provincia: uno è originario di Visciano, l’altro di Ercolano”.