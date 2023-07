Roccarainola, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio

ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – ​Un boato fortissimo poco dopo le 10,30. E’ quello avvenuto a Gargani, frazione di Roccarainola. Dalle prime indiscrezioni raccolte ci sarebbe stata una esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio. Nelle abitazioni vicine sono caduti bicchieri, stoviglie, suppellettili e spostate anche scrivanie come durante un terremoto. La deflagrazione si è avvertita in maniera distinta anche nei paesi vicini e il fumo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto stanno arrivando i mezzi di soccorso.