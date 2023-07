Marano, cadavere carbonizzato trovato in auto data alle fiamme

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato stamane dai carabinieri a Marano all’interno di un’auto data alle fiamme. La vittima, secondo i primi accertamenti, è un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il ritrovamento è avvenuto in via Pigno, all’altezza del civico 6. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista: non è ancora chiaro se si tratti o meno di un atto doloso.