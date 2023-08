Irpinia, incidente sulla A16: due feriti in tamponamento tra tre auto

Due auto e un furgone sono stati coinvolti in un incidente stradale sull’A16 Napoli-Canosa, nel territorio irpino di Vallata. Ad avere la peggio un famiglia, padre, madre e due figlie di 17 e 7 anni, proveniente da Lecce e diretta a Napoli. La donna e la figlia 17enne sono state trasferite in ospedale ad Ariano Irpino: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Gli altri automobilisti, tre a bordo di un’altra auto e l’autista del furgone, sono rimasti illesi. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Pesanti disagi alla circolazione.

Dopo la chiusura del tratto Candela-Grottaminarda, con viabilità alternativa in direzione Napoli sulla Statale 90 delle Puglie, la circolazione è ripresa su una sola corsia. Inevitabili code che hanno raggiunto i quattro chilometri e i rallentamenti. Sul posto pattuglie della Polstrda e il personale di Autostrade per l’Italia. I vigili del fuoco, giunti sul posto da vari distaccamenti, hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentali e a mettere in sicurezza la carreggiata.