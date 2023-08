Precipita dal cavalcavia con un furgone: muore 34enne in Irpinia

Grave incidente stradale nella notte sulla Fondo Valle Sele, la provinciale che collega l’Alta Irpinia alla provincia di Salerno. Un furgone ha sbandato e dopo aver abbattuto le barriere di protezione è precipitato per una trentina di metri da un viadotto. L’autista, un 34enne di Calabritto, diretto a Lioni, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte.

L’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio, un sottufficiale dell’Esercito residente in Irpinia. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute anche con un’autogru inviata dalla sede del comando provinciale di Avellino. Intervenute. Intervenuta anche una squadra del soccorso speleo-alpino-fluviale per recuperare il corpo della vittima. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.