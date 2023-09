Controlli sul territorio del comune di Cicciano. La Polizia Municipale, diretta dal luogotenente Francesco Fusco, con la collaborazione dei militari dell’Esercito Italiano, ha condotto una doppia operazione sia di controllo ambientale che sul rispetto del codice della strada in via Nola e piazza Mazzini. Sono 25 i veicoli risultati non in regola grazie all’utilizzo dell’autoscan: le sanzioni comminate vanno da 29 fino a 173 euro. Sette auto sono risultate sprovviste di assicurazione e in questo caso la sanzione è stata di 876 euro con fermo amministrativo del veicolo. Inoltre è stato accertato anche un deposito di rifiuti solidi urbani, non pericolosi, nella zona periferica del rione Iacp con il ritrovamento di documenti riconducibili agli autori del fatto: multate di 50 euro due persone.