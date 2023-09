Droga in auto e nel garage: 43enne arrestato nel Vesuviano

Aveva la droga occultata nel garage e per questo motivo è stato fermato. È accaduto a San Giuseppe Vesuviano, dove gli agenti del locale commissariato di polizia hanno arrestato un 43enne. Stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, durante un servizio di controllo, l’uomo sarebbe stato notato in via Miranda, mentre a bordo di un’auto usciva da un garage. Alla vista degli agenti, l’uomo ha provato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Perquisito, è stato trovato in possesso di due grammi circa di cocaina e di 125 euro. Successivamente, le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo nel garage, scoprendo e sequestrando altri 44 grammi circa di droga. Dopo le formalità di rito, il quarantatreenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.