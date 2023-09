Perde controllo auto e finisce in scarpata, salvata donna in Irpinia

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita in una scarpata. Brutta avventura, nell’Avellinese, per una donna di 27 anni. L’automobilista stava percorrendo la strada statale 400 nel territorio del comune di Chiusano San Domenico, quando l’auto è uscita fuori dal percorso ed è rimasta in bilico. La donna, rimasta incastrata, è stata estratta viva dai vigili del fuoco di Avellino ed è stata affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Moscati di Avellino. L’autovettura rimasta in bilico durante le operazioni di soccorso è stata messa in sicurezza e sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Paternopoli per i rilievi.