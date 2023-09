Rifiuti nell’officina meccanica: denunciato 50enne

I militari appartenenti al nucleo carabinieri forestale di Pozzuoli, insieme ai carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli, nell’ambito di un controllo per il contrasto agli illeciti ambientali hanno proceduto ad un accertamento presso un’autofficina nel territorio del comune di Mugnano. All’interno dell’ immobile oltre a rifiuti sparsi venivano rinvenuti due sacchi/buste tipiche del conferimento del rifiuto urbano, colme di rifiuti speciali Inoltre venivano rinvenuti altre tipologia di rifiuti speciali pericolosi e non, sparsi in maniera rinfusa Il titolare, un 50 enne, è stato denunciato per gestione e smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: i rifiuti sono stati sequestrati.