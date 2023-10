Mariglianella, rifiuti miscelati, due denunce dei carabinieri forestali

I carabinieri forestale del Nucleo di Marigliano ha scoperto e sequestrato un opificio che gestiva in modo illecito rifiuti speciali, addirittura miscelandoli tra loro. È accaduto in Mariglianella, in una ditta gestita da un uomo del posto che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nola insieme al responsabile tecnico dell’opificio. Continuano senza sosta le numerose attività di indagini svolte dai carabinieri forestale tra Nola, Marigliano ed Acerra.