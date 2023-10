Violenza giovanile, Schifone: “Riformare la punibilità dei minorenni”

“Abbiamo partecipato, a Roma, al corteo indetto per ricordare il tragico assassinio del giovane musicista Giovanbattista Cutolo e tutte le vittime della violenza giovanile, non solo a Napoli”. Lo afferma Luciano Schifone, presidente del circolo “La Contea”.

“Ma questo ricordo – continua -, che ci unisce al dolore dei familiari, non deve restare fine a se stesso ma deve essere solo il punto di partenza per giungere al più presto a una riforma radicale del codice penale, a cominciare dalla punibilità dei minori. I tragici fatti di cronaca, ma anche la riflessione sociale, ci dimostrano che la legislazione in questo ambito è vecchia e superata dai tempi e dalle tecnologie di oggi. I giovani devono essere responsabilizzati, insieme alle famiglie, e non più lasciati nelle mani e nella subcultura della criminalità. Solo così il sacrificio delle vittime non sarà vano. Dopo l’incontro con il sottosegretario Mantovano siamo convinti che governo e Parlamento si muoveranno per rivedere ed aggiornare una legislazione che è ormai superata dai tempi, sia in termini di modalità educative che di forme comunicative”, conclude Schifone.