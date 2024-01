Camposano, “La Quinta Nera” presenta il “Teatro dei Sogni”

Una programmazione basata sull’attività teatrale come strumento educativo. È quella che ha presentato l’associazione “La Quinta Nera” nella sala consiliare del comune di Camposano, annunciando la prima rassegna “Teatro dei sogni” Città di Camposano che prevede per il 2024 un calendario ricco di eventi. La serata si è aperta con la presentazione della raccolta fotografica “Camposano, i luoghi e la memoria” che raccoglie, attraverso le immagini, la storia della città e conclusa con un video delle attività dell’associazione preceduta dai saluti del sindaco Francesco Barbato. I rappresentanti dell’associazione teatrale hanno spiegato di avere come obiettivo quello di rivitalizzare la cultura teatrale e di dare inizio ad una formazione teatrale anche ispirandosi a uomini illustri del recente passato di Camposano: don Carlo Polimene, parroco della comunità per oltre 40 anni e principale artefice della realizzazione dell’opera parrocchiale San Gavino, al quale sarà dedicata la rassegna “Il teatro dei sogni”; il maestro di musica Pasquale Quatrano, a cui verrà intitolato il premio “Musica di banda”; l’avvocato Arcangelo Barbato, sindaco del comune nella seconda parte del ‘900, al quale sarà invece dedicato il premio letterario “Racconti camposanesi”. Sarà anche organizzato un concorso scolastico per una menzione di merito al preside Giuseppe Rescigno. Negli obiettivi de “La Quinta Nera”, la rassegna vuole essere anche un esempio di cittadinanza attiva vissuta poiché la presenza di diverse compagnie teatrali creeranno delle opportunità di scambio continuo a livello umano, culturale, ludico e di crescita civile. Appuntamento al 7 giugno e per gli altri tre venerdì del mese quando sono previste le varie rappresentazioni teatrali in programma con la serata finale del 28 con lo spettacolo del “La Quinta Nera”.