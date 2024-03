Nola, sostenibilità e innovazione: patto tra “Leone-Nobile” e Galilei”

Un protocollo di intesa per siglare la collaborazione tra l’istituto superiore “Leone-Nobile” e l’istituto paritario “Galileo Galilei” di Nola. Obiettivo che si vuole raggiungere è che la sinergia tra scuola agraria e scuola alberghiera possa promuovere la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo locale nei settori agricolo e turistico. “Ibi semper est victoria, ubi concordia est”, questo il motto che simboleggia la collaborazione tra i due istituti nolani che saranno impegnati in una serie di eventi tra febbraio e giugno 2024. Il 27 febbraio presso l’I.s.i.s. “Leone-Nobile” si è tenuto il primo incontro sull’agricoltura biologica, in particolare sul metodo di coltivazione e sull’allevamento biologico, con gli interventi del dirigente scolastico Vincenzo Serpico che ha sottolineato l’importanza dell’interscambio didattico tra i due istituti, come un’opportunità per gli studenti di acquisire conoscenze pratiche e multidisciplinari, e dei docenti Gennaro Giugliano (Produzioni animali), Bruno Sorrentino (Biotecnologie e responsabile del progetto) e Nicola Migliaccio(Produzioni vegetali). Lo scorso 25 marzo ha avuto luogo il secondo incontro presso l’istituto “Galileo Galilei” con una lezione sui temi delle tecniche enogastronomiche per la trasformazione di prodotti vegetali, coordinata dalle docenti di italiano Daiana Rizzo ed Enza Clara Siciliano insieme al coordinatore didattico Antonio Manzi.

Il dibattito si è basato sugli interventi dei docenti di Scienze degli alimenti Maria Montuori, e di Enogastronomia Paolo Barrale, Michele Ammaturo, Vincenzo Russo, Mario Siano e Giovanni Toscano che hanno parlato dei benefici della dieta biologica; a loro si è aggiunto l’insegnante Gennaro Giugliano che ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato tra agricoltura ed enogastronomia per promuovere la sostenibilità e l’innovazione nel settore. Poi è stata la volta dei docenti di Sala e Vendita Gennaro Coppola e Giuseppe Simonetti che, insieme alla docente di Accoglienza turistica Caterina Iossa, hanno presentato una serie di prodotti bio, dai quali gli studenti hanno realizzato vari piatti. I prossimi incontri sono previsti ad aprile con la realizzazione di un percorso tematico su una coltura prescelta con afferenti tecniche per la semina e per la produzione biologica; a maggio con la simulazione e progettazione di uno o più piatti aventi come elemento basico la coltura scelta in precedenza; a giugno 2024 con la realizzazione di uno o più piatti per la degustazione all’interno di un evento pubblico.