Cicciano, il comitato Boys 87 presenta il carro “Come le Farfalle”

Il comitato Boys ’87, per la festività in onore di Maria Santissima degli Angeli a Cicciano, sfilerà domenica per le strade del paese con il carro intitolato “Come le Farfalle”, un progetto di Giuseppe Infante per lanciare un messaggio di libertà, con la speranza che ogni Uomo possa essere davvero libero ‘come le farfalle’. “Un progetto reso possibile grazie al lavoro e l’impegno del presidente Cavezza, di tutti i componenti del comitato e alla collaborazione di tanti cittadini” dicono gli organizzatori.

IL TEMA – Si ispira alla farfalla gialla di Terezin, divenuta simbolo del ‘Giorno della Memoria’ attraverso i racconti e le testimonianze della senatrice Liliana Segre che esorta i giovani a volare al di sopra dei fili spinati, proprio come le farfalle, emblema di libertà, segno di speranza e un momento di riflessione a fronte di tutti gli orrori nati dalla discriminazione e dal pregiudizio. “Parole che assumono un significato ancora più intenso in un momento storico come questo, in cui l’umanità è ancora artefice di guerre, il razzismo non è un ricordo lontano, bensì un mostro contro il quale lottare ogni giorno; un’epoca che vede protagonisti Paesi che ancora privano gli uomini della propria libertà, leggi che proibiscono alle donne di essere se stesse; per tutto questo, e a favore della libertà d’animo, affinché le anime dei prigionieri di guerra, di chi viene messo in disparte, di chi viene emarginato, di chi viene declassato ogni giorno, si immedesimino in quella farfalla gialla, simbolo del più grande degli orrori commessi dall’uomo: l’Olocausto. Affinchè quei binari di morte, attraverso la fede, si trasformino in fiori sui quali far volteggiare le farfalle, come espressione di rinascita. Nella speranza che un giorno ogni uomo possa vivere libero “Come le Farfalle” si legge nella descrizione della macchina da festa.