Alcol a due 14enni: denunciato titolare locale a Pomigliano

Sorpreso a somministrare alcol a due minori di 14 anni, un esercente commerciale di Pomigliano d’Arco, è stato denunciato dalla polizia locale guidata dal tenente colonnello Emiliano Nacar. In particolare gli agenti della municipale, nel corso dei controlli straordinari nelle zone della movida pomiglianese, hanno appurato che in uno dei locali frequentati dai giovanissimi che nei week end affollano la città, stavano somministrando alcolici a due ragazzine minori di 14 anni. L’esercente è stato quindi denunciato. Dieci gli agenti impegnati solo sabato sera per i controlli straordinari che continueranno ogni fine settimana, con particolare attenzione alle aree di grande afflusso di giovani. Inoltre sono state elevate sanzioni di 1600 euro a tutte le attività di bar e ristorazione prive dell’autorizzazione per l’uso del suolo pubblico. I caschi bianchi hanno anche effettuato controlli contro la sosta selvaggia, e sono state rimosse diverse auto che ostruivano ai residenti l’accesso alle proprie abitazioni. Infine i vigili urbani hanno sanzionato i centauri senza casco per un totale di 2000 euro di multa anche per mancanza della copertura assicurativa e della patente di guida.