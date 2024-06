Camposano, “Quinta Nera” lancia la rassegna il “Teatro dei Sogni”

Sognare attraverso l’arte, sognare attraverso il teatro. È la nuova sfida messa in campo dall’associazione “La Quinta Nera” di Camposano nata nel 2019 con l’obiettivo di realizzare e promuovere attività teatrali e culturali finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio artistico, curando attività didattiche sul territorio. Il progetto portato avanti per il 2024, con la collaborazione dell’associazione Aurora, è la prima edizione della rassegna dal titolo “Teatro dei sogni” patrocinata dal Comune di Camposano durante la quale alcune compagnie teatrali si sfideranno con la propria arte. Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel piazzale antistante l’istituto comprensivo cittadino “Virgilio” di via Rispoli; l’ingresso è gratuito, sarà possibile effettuare una prenotazione che garantirà il posto a sedere. Il sipario sulla rassegna si alzerà il 12 giugno con il gruppo teatrale “Il Dialogo”, ospite fuori gara che metterà in scena la pluripremiata “Napoli Milionaria”. Giovedì 13 giugno si entrerà nel vivo della gara con la compagnia “Luna Nuova” impegnata ne “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello (versione di Eduardo De Filippo), il 14 giugno sarà la volta della compagnia “Colpi di scena” che rappresenterà “Cosa serve per essere uomini”, mentre il 15 giugno l’ultima compagnia in gara “La bottega dei RebArdò” metterà in scena “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. La serata conclusiva del 16 giugno, impreziosita dalla presenza dell’attore Gianni Parisi (ha interpretato il Gerlando Levante di “Gomorra”), sarà dedicata alle premiazioni assegnate alle tre compagnie in gara.