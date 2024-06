Circum, ladri in azione: rubata la cassaforte e danneggiata stazione

Ladri in azione nella notte: rubata la cassaforte posta all’interno della biglietteria della stazione centrale della Circumvesuviana di Torre del Greco. Sarebbe di circa 3.000 euro, stando a quanto riferito dall’Ente Autonomo Volturno, il bottino del colpo, che ha provocato anche danni alla struttura. Sul caso indagano ora i carabinieri che, allertati dalla società di trasporto che gestisce tra le altre le linee vesuviane, hanno effettuato i rilievi del caso. Eav ricorda come a distanza di pochi giorni l’azienda “subisce l’ennesimo illecito”. Nella notte infatti ignoti si sarebbero introdotti all’interno della stazione di Torre del Greco per portare via la cassaforte. “Procurando – sottolineano da Eav – ingenti danni alla struttura della biglietteria oltre alla sottrazione di circa 3.000 euro”. “Continuare così è veramente difficile – dichiara il presidente di Eav, Umberto De Gregorio – Ci rendiamo conto che non bastano gli investimenti messi in atto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza e per le ronde con le guardie giurate ma ci vorrebbe l’Esercito a protezione delle stazioni e dei treni”.