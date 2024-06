ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Giuseppe Russo batte il quorum e si riconferma sindaco di Roccarainola. Vista l’anomala presenza di una sola lista la legge imponeva per la validità dell’elezione un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e un numero dei votanti non inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune. Dopo le difficoltà del sabato (24,9%), la domenica alle 19 il numero dei votanti ha raggiunto la percentuale del 59% per poi toccare il 73,2 (4030 votanti) alla chiusura delle 23. Nel pomeriggio lo spoglio lampo che ha certificato la vittoria del “Quadrifoglio” che ha raccolto 3629 preferenze e ha automaticamente “promosso” tutti i 12 candidati alla carica di consigliere comunale. A seguire la convalida degli eletti alla sezione numero 1 prima del rituale corteo festoso a piedi tra le strade di Roccarainola. La più votata in città è stata l’assessore uscente Nunzia Napolitano che ha sfondato il muro delle 1000 preferenze. Il civico consesso sarà composto da: Nunzia Napolitano (1030 preferenze), Antonio Fusco (676), Antonio Sasso (676), Giuseppe Niespolo (475), Giovanni Sirignano (475), Katia Mungiello (356), Giada Lettieri (327), Felice Maietta (318), Stefania Ferrara (311), Orlando De Luca (285), Elisabetta D’Onofrio (257), Antonio Lettieri (157). Unica forma di “opposizione” le 253 schede nulle e le 148 schede bianche per un totale di 401 voti.