COMIZIANO (Nello Lauro) – Severino Nappi è di nuovo sindaco di Comiziano. La lista civica “Futuro Insieme” ha battuto “Viviamo Comiziano”, guidata da Teresa Tortora, con uno scarto di 19 voti. La lista di Nappi ha perso nella frazione di Gallo (295 voti per Tortora e 74 per Nappi) per poi ribaltare il risultato nelle due sezioni di Comiziano (276 a 178 per Nappi nella sezione 1 e 277 a 174 nella sezione 2). Un totale di 627 voti per Futuro Insieme e 608 per Viviamo Comiziano: uno scarto minimo che ha dato il via i festeggiamenti per le strade del paese per la squadra guidata da Severino Nappi.