Fa esplodere maxi petardo, ferito e denunciato con due amici

Avrebbe fatto esplodere un grosso petardo in un’area boschiva di Casamicciola, in località Fondo d’Oglio, restando ferito a seguito dello scoppio: per questo motivo un 25enne di Barano stanotte ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitare dell’ospedale Rizzoli, dove si è presentato autonomamente. Dopo poco però l’uomo è stato trasferito in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita, all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le ferite riconducibili alla deflagrazione hanno però richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Ischia che, giunti al pronto soccorso, hanno ricostruito l’accaduto accertando che il ferito si trovava in compagnia di altre due persone, di 24 e 27 anni di Ischia; i tre, tutti incensurati, saranno denunciati per accensioni di esplosioni pericolose in concorso. Ieri pomeriggio inoltre la Gaurdia Costiera di Ischia è intervenuta per il soccorso di una persona che si era infortunata presso la baia di Sorgeto restando bloccata ed impossibilitata ad essere trasportata via terra. Gli uomini della Capitaneria isolana sono intervenuti con una motovedetta Sar ed un battello veloce recuperando la persona ferita a bordo e trasportandola nel vicino porto di Sant’Angelo dove è stata caricata su una autoambulanza che l’ha poi trasportata all’ospedale Rizzoli.