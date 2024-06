Festa per i diplomati al Romano con la “cerimonia del tocco”

Festa grande all’istituto comprensivo “Giampietro Romano” di Torre del Greco per i diplomi di terza media. Lunedì 1 luglio, alle ore 9,30, nel campetto della scuola di via De Curtis, si terrà la cerimonia di fine anno con la consegna delle pergamene agli studenti che hanno sostenuto gli esami, da parte dei docenti che li hanno accompagnati e guidati nei tre anni del loro percorso scolastico. L’iniziativa sarà aperta dai saluti di benvenuto della dirigente scolastica, Rosaria Colantuono, a cui seguiranno gli interventi degli organi istituzionali. Quindi sarà la volta della cerimonia vera e propria con i ragazzi che, terminato il loro “primo” ciclo di studi, sfileranno, con il tocco accademico in testa (il tradizionale cappello di forma squadrata), per dare vita ad una festa in grande stile. Il tutto sarà contornato dalle esibizioni del corpo di ballo delle cheerleader e dal coro di Mani Bianche “Liberensemble”. Con questa iniziativa la scuola intende dare la giusta carica emotiva ai diplomandi, che sono invitati a continuare a sognare ed a concentrarsi sulle tante cose belle che li attendono in futuro.