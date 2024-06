Niente acqua in penisola sorrentina e alcune strade di Capri

Niente acqua fino a domani alle 12 in alcuni comuni della Penisola sorrentina e in diverse strade di Capri a causa della condotta addutrice. Secondo quanto riferisce Gori, che gestisce il servizio idrico nel Napoletano, sulla strada statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia, si è verificata la rottura della condotta adduttrice DN 600, in una posizione particolarmente impervia, che trasporta l’acqua verso la Penisola Sorrentina e l’isola di Capri. I tecnici di Gori hanno provveduto all’interruzione del flusso idrico, alla messa in sicurezza dell’area e all’avvio dei lavori di riparazione. Per consentire questi interventi è stata interrotta la fornitura idrica in alcune località dei seguenti comuni: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri. Disposto il servizio idrico sostitutivo con batterie di fontanine che saranno affiancate ad autobotti nell’arco della giornata.

A seguire i dettagli delle zone interessate:

Vico Equense:

Località Bonea

Località Alberi

Località Arola

Località Moiano

Località Patierno

Località Massaquano

Località Sant’Andrea

Località Montechiaro

Località Camaldoli.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Corso Filangieri altezza Stazione Circumvesuviana

Corso Caulino località Piazza di Seiano.

Piano di Sorrento:

Località GALATEA

Località COLLI SAN PIETRO

Località PLATANI

Località TRINITÀ

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Corso Italia incrocio Via San Sergio, nel comune di Sant’Agnello.

Sant’Agnello:

Intera località COLLI DI FONTANELLE

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Corso Italia, incrocio Via San Sergio.

Sorrento:

Località Picco Sant’Angelo

Località Campitiello

Località Casarlano

Località Cesarano

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via degli Aranci;

Via Capo, incrocio via Nastro Verde.

Massa Lubrense:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via Nastro Azzurro.

Capri:

VIA AIANO DI SOPRA

VIA AIANO DI SOTTO

VIA PROVINCIALE ANACAPRI

VIA TORINA