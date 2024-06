on si rassegnava alla fine della relazione avuta con una donna sposata e per questo non esitava a perseguitare e minacciare lei e suo marito: per questo motivo è scattato l’arresto ai domiciliari per un 47enne di Ceppaloni sottoposto anche al braccialetto elettronico con l’accusa di atti persecutori. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro, al termine delle indagini condotte dai carabinieri nate dalla denuncia-querela sporta dai due coniugi vittime della condotta persecutoria tenuta dall’indagato. L’uomo, quasi quotidianamente, era solito presentarsi di mattina sotto la loro abitazione con l’intento di entrare in casa e persuadere la donna a lasciare il marito abbandonando il tetto coniugale. Inoltre le inviava numerosi messaggi pur di convincerla a riprendere il loro rapporto. A fronte del persistente rifiuto opposto dalla donna, l’indagato ha iniziato a minacciare entrambi i coniugi. In particolare seguendo il marito nel tragitto casa-lavoro, nonché attendendolo nei pressi dell’abitazione per invitarlo a farsi da parte. La reiterazione di tali condotte – secondo gli inquirenti – avrebbe ingenerato uno stato d’ansia e di timore nelle vittime per la loro incolumità, costringendole quindi a mutare le proprie abitudini di vita. Di qui l’epilogo con la misura restrittiva.