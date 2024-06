Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di otto anni ha perso la vita mentre giocava nel cortile della sua abitazione. La morte, avvenuta nella serata di ieri, intorno alle 20, è stata causata dalla caduta di un tavolo di ferro, con il quale il bambino stava giocando, che si è staccato dal fissaggio e lo ha schiacciato senza dargli scampo. Il bambino, figlio unico di una coppia che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte, era in procinto di andare con i genitori alla festa patronale in corso in una vicina frazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato inutilmente a rianimarlo. I carabinieri accorsi sul luogo dell’incidente hanno immediatamente informato il pm che ha liberato la salma senza disporre l’esame autoptico. Continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Beniamino Palmieri, sindaco del comune irpino che conta meno di tremila abitanti, ha proclamato il lutto cittadino per domani: “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione – ha scritto sui social -. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia”.