A Somma Vesuviana una ‘gazzella’ della locale stazione dei carabinieri stava effettuando una perlustrazione nelle strade della città che si trova nel cuore del parco nazionale del Vesuvio. All’improvviso, in una via immersa nel verde i militari hanno notato dei lavori in corso da parte di alcuni mezzi pesanti. Dal sottosuolo è affiorata un’ingente quantità di rifiuti. La movimentazione del terreno è stata interrotta e sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali di Ottaviano. Dagli accertamenti è emerso che erano in corso dei lavori di ampliamento dei capannoni di una ditta adibita alla lavorazione dei metalli. Sono stati trovati rifiuti speciali non pericolosi. Ferro, materiali di risulta di demolizioni e miscele bitumose che erano stati nel tempo accantonati lì. L’area é grande circa 10mila metri quadrati ed è stata sequestrata. Denunciati per gestione e smaltimento illecito dei rifiuti l’amministratore unico della società, un architetto, un imprenditore e un operaio.