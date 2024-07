I militari del nucleo carabinieri forestali di Marigliano, unitamente al comando stazione carabinieri di San Vitaliano hanno denunciato tre persone in San Vitaliano: un 34enne di Marigliano, un 52enne di Afragola e un 54nne di Scisciano, per violazione alle leggi urbanistiche. In particolare, i militari, con l’ausilio dei tecnici del Comune, hanno accertato che presso un complesso immobiliare, in via di ultimazione, erano stati realizzati due appartamenti supplementari rispetto alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di San Vitaliano. I militari al termine del sopralluogo hanno sequestrato i due immobili abusivi aventi una superficie di circa 120 metri quadrati ciascuno per un valore complessivo di 540mila euro. Sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il proprietario del complesso immobiliare, il legale rappresentante della ditta esecutrice e il direttore dei lavori.