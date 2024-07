Camposano, investe e uccide una donna: arrestato per omicidio stradale

CAMPOSANO (Nello Lauro) – Incidente stradale mortale in tarda serata a Camposano. Una Suzuki Splash guidata da un 26enne di Camposano ha investito e ucciso Lucia Passariello, una 27enne di Cicciano che era a piedi dopo le 22 in via Croce San Nicola (dove era domiciliata la donna), strada che collega Camposano con Cicciano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Nola la vittima passeggiava insieme alle due nipotine di 10 e 7 anni. Lungo lo stesso senso di marcia è arrivata l’auto guidata dal 26enne che avrebbe preso in pieno la giovane donna, sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto un metro e mezzo. La donna (che ha una figlia di sei anni) è morta sul colpo, le due bimbe sono miracolosamente illese ma in stato di shock. L’uomo alla guida si è fermato e poco dopo sono arrivati i carabinieri. Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. E’ stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L’auto, con documenti di circolazione in regola e assicurata, è stata sequestrata e la salma della 27enne sarà sottoposta ad autopsia presso II Policlinico di Napoli.

L’INVESTITORE E’ UN VIGILE URBANO – L’investitore è un vigile urbano, titolare di un contratto di formazione e presta servizio da 6-7 mesi, nel comune di Portici e questa mattina c’è stata l’immediata sospensione dal servizio. Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha attivato stamane gli uffici comunali per il provvedimento nei confronti del dipendente comunale, assunto nella polizia locale con un contratto di formazione lavoro a tempo determinato e libero dal servizio al momento dell’incidente. Cuomo, a nome di tutta la cittadinanza di Portici, ha espresso vivo cordoglio alla famiglia della donna ed in una telefonata al sindaco della cittadina ha manifestato vicinanza alla comunità di Camposano per la tragedia che l’ha colpita.