Un nuovo caso per la Signora e Andrea in “Mare di Pietra” di Patrizia Rinaldi, un noir a tinte fosche e con un pizzico di crudeltà, ma alla crudeltà del testo si contrappone l’umorismo partenopeo.

LA TRAMA – Una grande villa sul mare dove si mescolano misteri, enigmi, sorprese, il tutto orchestrato dalla Signora e Andrea. Ambientato in questo misterioso resort, villa Genziana, animato da una serie di ospiti eccentrici e misteriosi la loro parte. Arrivano dunque le nostre altrettanto stravaganti investigatici, mandate dal loro capo, Marco Mansi, per scoprire qualcosa sull’omicidio di cui è stata vittima l’altrettanto misteriosa maitresse, Giada di Spagna. Quel che interessa al loro boss è che scoprano cosa si nasconde dietro i traffici illeciti e i tanti misteri che si celano dietro l’apparente opulenza della rinomatissima residenza. Con il suo inconfondibile stile tra il serio e il faceto Patrizia Rinaldi riesce a conquistare il cuore del lettore, con un caso veramente misterioso, ambientato in un perfetto mega-rifugio dove, con tutto intorno il mare vero, si cela, in un inestricabile complesso di mura e corridoi, un altrettanto inestricabile mare di pietra. Dopo “Guaio di notte”, Patrizia Rinaldi ci regala un nuovo caso per la Signora e Andrea, in cui si mescolano le tinte più fosche del noir e l’umorismo partenopeo nutrito da una verve linguistica irresistibile. (Autilia Napolitano)

“Mare di Pietra” di Patrizia Rinaldi (Rizzoli – 17 euro – 372 pagine)

