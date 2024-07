Castello gonfiabile si sgonfia, bambini feriti al campo estivo

Diversi bambini sono rimasti feriti in modo lieve dopo che il castello gonfiabile su cui stavano giocando si è improvvisamente sgonfiato: portati in ospedale, sono stati visitati e dimessi. Il fatto è avvenuto ieri a Casoria. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri, intervenuti sul posto, l’incidente si è verificato all’interno di un istituto paritario, in piazza Pisa, dove c’è un campo estivo per ragazzi, con alcuni gonfiabili installati. Uno di questi si sarebbe sgonfiato improvvisamente e diversi bambini hanno riportato lievi ferite. Sono stati tutti visitati al Santobono di Napoli e già dimessi senza giorni di prognosi. Il castello gonfiabile è stato sequestrato. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire le cause.