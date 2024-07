Cicciano, notte di fuoco e paura: autovettura divorata dalle fiamme

CICCIANO (nl) – Paura e preoccupazione nel cuore della notte a Cicciano. Una Renault Twingo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, davanti a un esercizio commerciale in via Corpo di Cristo. L’auto, di proprietà di una donna di Roccarainola, è stata divorata interamente dalle fiamme. Sul posto sono arrivati, allertati dai residenti, i carabinieri della compagnia di Nola che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno sfiorato una villa con un serbatoio di gpl, elemento che ha destato non poche preoccupazioni ai residenti. Nessun danno a persone e cose, fatta eccezione per l’utilitaria. (video di Sabato De Palma)