Droga in pescheria: carabinieri arrestano due fratelli

Avrebbero trasformato la loro pescheria posta nell’area mercatale di Torre del Greco in una sorta di piazza di spaccio. Per questo motivo i carabinieri della locale sezione operativa hanno arrestato, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio Aniello e Giuseppe A. due fratelli rispettivamente di 53 e 61 anni. I due sono stati sorpresi da una pattuglia dei militari dell’Arma in via Teatro con addosso 13 grammi di hashish, divisi in nove stecchette. Nei locali della pescheria gestita dai fratelli, invece, i carabinieri hanno trovato dieci panetti di hashish del peso complessivo di un chilo, materiale per il taglio e 1.400 euro in contante ritenuto provento dell’illecita attività. I due fratelli sono stati accompagnati in carcere.