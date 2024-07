Tragedia a Contrada, in Irpinia. Intorno alle 19’30 di ieri i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Contrada sulla via Nazionale, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ed una moto. A bordo dell’autovettura una donna con la sua bambina, la quale sbandava e urtava un’auto in sosta, e di seguito si è scontrata con una moto con a bordo un uomo di 62 originario di Solofra e la sua nipotina di 10 anni, continuando la corsa l’auto ha danneggiato una ulteriore vettura in sosta e divelto un armadio stradale dell’Enel. L’uomo nell’impatto ha riportato l’amputazione di un arto inferiore ed insieme alla bambina sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale “Moscati” di Avellino, ma l’uomo è deceduto. Rimasta ferita anche la donna che guidava l’auto con sua figlia, entrambe trasportate in ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati anche i carabinieri della locale stazione e la polizia locale di Contrada.