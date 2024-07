Investito mentre attraversa la strada all’altezza di una rotonda: anziano muore in ospedale. Ora una donna di 30 anni deve rispondere di omicidio stradale. Il fatto si è verificato nella zona della rotatoria La Salle a Torre del Greco, dove questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti in via Alcide de Gasperi – direzione viale generale Carlo Alberto dalla Chiesa – per un investimento.Da quanto ricostruito dai militari dell’Arma, poco prima una 30enne a bordo di una Chevrolet Spark, mentre arrivava nei pressi della rotatoria, ha investito – per cause in corso di accertamento – un uomo di 76 anni mentre stava attraversando. L’anziano, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, dove è però deceduto per arresto cardiocircolatorio. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna invece è stata denunciata dai carabinieri per omicidio stradale.