Silenzi rimossi, omissioni, slanci compressi o repressi, per fare tacere parole, ricordi, traumi, urla, violenze e pezzi di vita strappati via, senza possibilità di redenzione. “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio racconta tutto questo, e molto altro. L’autrice torna nei luoghi d’origine, per affrontare un intreccio che avvolge nelle sue spire il lettore, in modo inesorabile, fatale. Il ritorno a casa della figlia Amanda per il lockdown scuote Lucia dalla routine con cui si illude di superare le ferite del passato, ma, come è chiaro, il passato non passa. Torna, sotto forma del malessere di Amanda, di un terreno lasciato da suo padre, di una serie di coincidenze, che porteranno Lucia a tornare sul luogo dove finì bruscamente l’età dell’innocenza, per lei e per altre vite. Donatella Di Pietrantonio delinea personaggi indimenticabili descritti con lucidità e sentimento. La fuga, quella dai luoghi d’origine, dal passato, dal futuro, non è mai una soluzione, ma, al contrario, indebolisce e rende ancora più fragili, soli, stranieri l’uno all’altro. Invece, sembra suggerire l’autrice, è possibile trovare salvezza solo affrontando i ricordi col dialogo e con coraggiosa consapevolezza. (Autilia Napolitano)

“L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi -18 euro- 176 pagine) ha vinto il Preimo Strega 2024

